Канада - Словакия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
23 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Словакия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Словакия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|16.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 5
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 6
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|10.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 2-й тур
|4 : 1
|18.12.2013
|Универсиада
|1/4 финала
|6 : 0
|17.05.2012
|ЧМ-2012
|1/4 финала
|3 : 4
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 1-й тур
|3 : 2
|27.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|1/2 финала
|3 : 2
|28.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа A. 3-й тур
|7 : 3
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 6 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 3 Б
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада — Словакия. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|23.05
| Швейцария
Германия
|23.05
| Швеция
Финляндия
|23.05
| США
Чехия
|23.05
1/2 финала
|25.05
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05