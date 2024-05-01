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Канада - Словакия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
23 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
Канада
Словакия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Словакия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Словакия
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Крэйг Рэмзи
История личных встреч
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия1 : 2 БКанада
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Словакия1 : 5Канада
13.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия5 : 6Канада
14.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Канада5 : 0Словакия
10.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 2-й тур Канада4 : 1Словакия
18.12.2013 Универсиада 1/4 финала Канада6 : 0Словакия
17.05.2012 ЧМ-2012 1/4 финала Канада3 : 4Словакия
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 1-й тур Канада3 : 2Словакия
27.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/2 финала Канада3 : 2Словакия
28.04.2009 ЧМ-2009 Группа A. 3-й тур Канада7 : 3Словакия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 3 ОТ
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 1
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада7 : 6 ОТ
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1Словакия
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия2 : 3 Б
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4Словакия
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТСловакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада — Словакия. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
23.05
Швейцария
Германия
23.05
Швеция
Финляндия
23.05
США
Чехия
23.05
1/2 финала
25.05
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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