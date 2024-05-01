Швейцария - Германия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
23 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Германия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Германия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Харольд Крайс
История личных встреч
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 4 Б
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|1 : 2 ОТ
|05.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|14.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 4-й тур
|3 : 2
|20.05.2010
|ЧМ-2010
|1/4 финала
|0 : 1
|26.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. 2-й тур
|3 : 2 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 8
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 6
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 2
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Швейцария — Германия. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|23.05
| Швейцария
Германия
|23.05
| Швеция
Финляндия
|23.05
| США
Чехия
|23.05
1/2 финала
|25.05
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05