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Швейцария - Германия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
23 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
Швейцария
Германия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Германия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Германия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швейцария1 : 3Германия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия3 : 4 БШвейцария
03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала Швейцария2 : 3 БГермания
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация Швейцария1 : 2 ОТГермания
05.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Швейцария1 : 0Германия
14.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 4-й тур Швейцария3 : 2Германия
20.05.2010 ЧМ-2010 1/4 финала Швейцария0 : 1Германия
26.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 2-й тур Швейцария3 : 2 ОТГермания
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 3Швейцария
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8Швейцария
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария3 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 1 Б
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 6Германия
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия4 : 2
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия8 : 2
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия8 : 1
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия1 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Швейцария — Германия. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
23.05
Швейцария
Германия
23.05
Швеция
Финляндия
23.05
США
Чехия
23.05
1/2 финала
25.05
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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