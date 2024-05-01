Швеция - Финляндия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
23 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Финляндия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Финляндия
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2
|16.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 3
|12.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 4
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 1
|17.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 Б
|13.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 1
|18.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|2 : 3 Б
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 3
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Швеция — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|23.05
| Швейцария
Германия
|23.05
| Швеция
Финляндия
|23.05
| США
Чехия
|23.05
1/2 финала
|25.05
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05