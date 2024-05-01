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Швеция - Финляндия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
23 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
Швеция
Финляндия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Финляндия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Финляндия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 БФинляндия
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция1 : 2Финляндия
16.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия2 : 3Швеция
12.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия2 : 4Швеция
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия1 : 2 БШвеция
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТФинляндия
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция3 : 1Финляндия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия3 : 4 БШвеция
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 1Швеция
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Финляндия2 : 3 БШвеция
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция6 : 1
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция3 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 7Швеция
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Швеция
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6Швеция
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия1 : 3
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия3 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 3Финляндия
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия2 : 3
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4Финляндия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: Швеция — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
23.05
Швейцария
Германия
23.05
Швеция
Финляндия
23.05
США
Чехия
23.05
1/2 финала
25.05
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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