США - Чехия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
23 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Чехия
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Радим Рулик
История личных встреч
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|За 3-е место
|8 : 4
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 1
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|3 : 2 Б
|23.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|4 : 3
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|1 : 2 Б
|17.05.2015
|ЧМ-2015
|За 3-е место
|3 : 0
|22.05.2014
|ЧМ-2014
|1/4 финала
|3 : 4
|19.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/4 финала
|5 : 2
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 6
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 4
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 0
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 4
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: США — Чехия. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|23.05
| Швейцария
Германия
|23.05
| Швеция
Финляндия
|23.05
| США
Чехия
|23.05
1/2 финала
|25.05
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05