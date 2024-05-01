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США - Чехия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
23 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/4 финала
США
Чехия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 23 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Чехия
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0Чехия
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место Чехия8 : 4США
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B США0 : 1Чехия
17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала США3 : 2Чехия
21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Чехия3 : 2 БСША
23.09.2016 Кубок Мира Группа A Чехия4 : 3США
19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Чехия1 : 2 БСША
17.05.2015 ЧМ-2015 За 3-е место США3 : 0Чехия
22.05.2014 ЧМ-2014 1/4 финала США3 : 4Чехия
19.02.2014 Олимпийские игры 2014 1/4 финала США5 : 2Чехия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 6США
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США10 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 4США
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США5 : 0
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США4 : 5 ОТ
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 3 ОТЧехия
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 0
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия7 : 4
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 БЧехия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024: США — Чехия. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
23.05
Швейцария
Германия
23.05
Швеция
Финляндия
23.05
США
Чехия
23.05
1/2 финала
25.05
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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