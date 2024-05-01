Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 23 Мая прямая трансляция

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В борьбе за Кубок Стэнли осталось всего четыре команды, и уже ясно, что трофей достанется клубу, ни разу не становившемуся чемпионом как в минимум XXI веке. Кто же сойдётся в решающей битве за титул? Предполагает хоккейный отдел «Чемпионата»:А в «звёзд» Техаса верим больше, чем в команду одной из главных звёзд лиги Шестёркин или Бобровский? Выбираем первого! Прогноз «Чемпионата» на полуфинал плей-офф НХЛ 0'Александр Барков уже не первый год держит очень высокий уровень — в номинацию на «Селке» он попал в четвёртый раз подряд, при этом награда уже доставалась ему в 2021 году, когда центрфорвард впервые оказался в тройке претендентов.Звёздный час Александра Баркова! «Лучший в мире». Русский финн забрал очередной приз в НХЛ и теперь идёт за Кубком Стэнли 0'Изначально на Кубок Стэнли претендовали 32 российских игрока, во втором раунде их количество снизилось до 16, а сейчас осталось шесть. Давайте посмотрим на счастливчиков, добравшихся до третьего раунда плей-офф НХЛ.Дуэль Шестёркина и Бобровского станет украшением финала Восточной конференции Их осталось шестеро! Помешать россиянам завоевать Кубок Стэнли может только Макдэвид 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.