Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
23 Мая 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 23 Мая 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Пол Морис
История личных встреч
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|3 : 5
|14.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|1 : 4
|12.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|4 : 3
|10.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 3 ОТ
|08.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3 ОТ
|18.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|1 : 2
|15.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|1 : 2
|13.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 3
|11.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|2 : 6
|09.05.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|2 : 1
|2 : 1 ОТ
4
3
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|0 : 1
4
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|3 : 2
|2 : 0
|2 : 1
4
3
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|4 : 3
|4 : 3 ОТ
|2 : 3 ОТ
|4 : 3
|1 : 4
|3 : 5
4
2
| Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
|1 : 5
|6 : 1
|2 : 6
|2 : 3
|1 : 2
|1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
|3 : 4 ОТ
|5 : 3
|1 : 4
|1 : 5
|3 : 5
|1 : 2 ОТ
4
2
| Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
|5 : 4
|3 : 4 ОТ
|3 : 4
|3 : 2
|3 : 2
|5 : 1
|2 : 3
3
4
Финал - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
|23.05
|25.05
|26.05
|29.05
|31.05
|02.06
|04.06
0
0
Финал - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
|24.05
|26.05
|28.05
|30.05
|01.06
|03.06
|05.06
0
0
Кубок Стэнли
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| FE
FW
|07.06
0
0