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Витебск - Нафтан 24 Мая прямая трансляция

24 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Витебск
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Нафтан, которое состоится 24 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
12.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск2 : 0Нафтан
14.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Нафтан0 : 0Витебск
22.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск2 : 0Нафтан
09.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2Витебск
16.08.2015 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан3 : 0Витебск
26.04.2015 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Витебск1 : 3Нафтан
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 2Витебск
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 1
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Витебск
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Витебск
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Нафтан2 : 1
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 1Нафтан
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Нафтан
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1021
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ920
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
4 Динамо Мн919
5 Славия-Мозырь916
6 Витебск914
7 Гомель913
8 Ислочь1013
9 БАТЭ912
10 Арсенал911
11 Слуцк1010
12 Сморгонь910
13 Нафтан98
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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