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Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 24 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
24 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 24 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо-Брест
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест2 : 3Торпедо-БелАЗ
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
20.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест4 : 1Торпедо-БелАЗ
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 4Динамо-Брест
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Динамо-Брест
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Динамо-Брест
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1021
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ920
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
4 Динамо Мн919
5 Славия-Мозырь916
6 Витебск914
7 Гомель913
8 Ислочь1013
9 БАТЭ912
10 Арсенал911
11 Слуцк1010
12 Сморгонь910
13 Нафтан98
14 Днепр М97
15
Зона вылета
Минск103
16
Зона вылета
Шахтёр С9-16

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