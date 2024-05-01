Телави - Самгурали 24 Мая прямая трансляция
24 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самгурали, которое состоится 24 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|16
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|16
|30
|4
|Торпедо Кт
|15
|26
|5
|Колхети-1913
|16
|18
|6
|Динамо Тб
|16
|18
|7
|Самгурали
|15
|16
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|15
|16
| 9
Стыковая зона
|Телави
|15
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|16
|9