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Телави - Самгурали 24 Мая прямая трансляция

24 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
Телави
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самгурали, которое состоится 24 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Телави
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Телави2 : 1Самгурали
12.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самгурали0 : 1Телави
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1Самгурали
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Самгурали1 : 0Телави
15.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Самгурали2 : 0Телави
13.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Телави1 : 1Самгурали
09.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали2 : 1Телави
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Телави0 : 0Самгурали
20.10.2021 Грузия - Высшая лига 30-й тур Самгурали0 : 1Телави
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Телави
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Телави
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Телави
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали4 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 3 : 3Самгурали
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1635
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1630
4 Торпедо Кт1526
5 Колхети-19131618
6 Динамо Тб1618
7 Самгурали1516
8
Стыковая зона
Гагра1516
9
Стыковая зона
Телави1513
10
Зона вылета
Самтредиа169

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