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Торпедо Кт - Гагра 24 Мая прямая трансляция

24 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 16-й тур
Торпедо Кт
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Гагра, которое состоится 24 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1Торпедо Кт
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Гагра1 : 2Торпедо Кт
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт4 : 1Гагра
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра0 : 0Торпедо Кт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт3 : 1Гагра
11.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт0 : 1Гагра
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
26.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 0Гагра
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 5Торпедо Кт
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо Кт
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Торпедо Кт
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 2 : 0Гагра
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра2 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Гагра2 : 0
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 1Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1635
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1630
4 Торпедо Кт1526
5 Колхети-19131618
6 Динамо Тб1618
7 Самгурали1516
8
Стыковая зона
Гагра1516
9
Стыковая зона
Телави1513
10
Зона вылета
Самтредиа169

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