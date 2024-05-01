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Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
25 Мая 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 25 Мая 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Пол Морис
История личных встреч
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 БФлорида Пантерз
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Флорида Пантерз
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Флорида Пантерз
02.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Флорида Пантерз
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Флорида Пантерз
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
17.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч 3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
14.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
12.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч 4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч 2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
23.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Флорида Пантерз
18.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч 1 : 2Флорида Пантерз
15.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Флорида Пантерз1 : 2
13.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч 2 : 3Флорида Пантерз
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч 2 : 6Флорида Пантерз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 1 : 4 3 : 5
4
2
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 5 1 : 2 ОТ
4
2
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 3 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 3
3
4
Финал - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
0 : 3 25.0526.0529.0531.0502.0604.06
0
1
Финал - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 3 ОТ26.0528.0530.0501.0603.0605.06
0
1
Кубок Стэнли
Команда1234567Счет в серии
FE
FW
07.06
0
0

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