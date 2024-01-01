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Украина U17 - Кипр U17 26 Мая прямая трансляция

26 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). U17 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур
Украина U17
Кипр U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U17 - Кипр U17, которое состоится 26 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U17
Кипр U17
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Кипр Хрисис Михаил
История личных встреч
23.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 2-й тур Украина U171 : 3
20.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур 1 : 0Украина U17
31.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 3-й тур Украина U170 : 1
28.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 2-й тур Украина U170 : 1
25.03.2019 U17 ЧЕ-2019 Элитный раунд. Группа 5. 1-й тур 0 : 2Украина U17
23.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 2-й тур Кипр U171 : 3
20.05.2024 U17 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур Кипр U170 : 5
01.11.2018 U17 ЧЕ-2019 Группа 5. 3-й тур 1 : 0Кипр U17
29.10.2018 U17 ЧЕ-2019 Группа 5. 2-й тур 1 : 1Кипр U17
26.10.2018 U17 ЧЕ-2019 Группа 5. 1-й тур Кипр U170 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Чехия U1726
2
1/4 финала
Сербия U1726
3 Украина U1720
4 Кипр U1720
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Австрия U1724
2
1/4 финала
Дания U1724
3 Хорватия U1722
4 Уэльс U1720
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия U1726
2
1/4 финала
Швеция U1722
3 Польша U1721
4 Словакия U1721
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия U1726
2
1/4 финала
Англия U1723
3 Франция U1723
4 Испания U1720

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