Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 26 Мая прямая трансляция
26 Мая 2024 года в 05:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами, которое состоится 26 Мая 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|19.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|16.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|05.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|28.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|19.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|05.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|28.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|15
|31
|2
|Цинциннати
|14
|30
|3
|Реал Солт-Лейк
|14
|28
|4
|Миннесота Юнайтед
|12
|24
|5
|Нью-Йорк Сити
|14
|23
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|23
|7
|Торонто
|14
|22
|8
|Остин
|14
|22
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|22
|10
|Лос-Анджелес
|13
|21
|11
|Колорадо Рэпидз
|14
|21
|12
|Шарлотт
|14
|21
|13
|Коламбус Крю
|13
|21
|14
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|19
|15
|Хьюстон Динамо
|13
|18
|16
|Филадельфия Юнион
|13
|17
|17
|Ди-Си Юнайтед
|14
|17
|18
|Орландо Сити
|13
|16
|19
|Сент-Луис Сити
|13
|16
|20
|Нэшвилл
|13
|15
|21
|Сиэтл Саундерс
|14
|14
|22
|Атланта Юнайтед
|13
|13
|23
|Портленд Тимберс
|14
|13
|24
|Даллас
|12
|12
|25
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|12
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|11
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|14
|10
|28
|Чикаго Файр
|14
|10
|29
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|7