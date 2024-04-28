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Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 26 Мая прямая трансляция

26 Мая 2024 года в 05:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами, которое состоится 26 Мая 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
19.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 1Ванкувер Уайткэпс
16.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 0Ванкувер Уайткэпс
12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 3 : 0Ванкувер Уайткэпс
05.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Ванкувер Уайткэпс0 : 0
28.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 1Ванкувер Уайткэпс
19.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0
16.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Интер Майами
12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Интер Майами
05.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2
28.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Интер Майами1531
2 Цинциннати1430
3 Реал Солт-Лейк1428
4 Миннесота Юнайтед1224
5 Нью-Йорк Сити1423
6 Нью-Йорк Ред Буллз1423
7 Торонто1422
8 Остин1422
9 Лос-Анджелес Гэлакси1422
10 Лос-Анджелес1321
11 Колорадо Рэпидз1421
12 Шарлотт1421
13 Коламбус Крю1321
14 Ванкувер Уайткэпс1319
15 Хьюстон Динамо1318
16 Филадельфия Юнион1317
17 Ди-Си Юнайтед1417
18 Орландо Сити1316
19 Сент-Луис Сити1316
20 Нэшвилл1315
21 Сиэтл Саундерс1414
22 Атланта Юнайтед1313
23 Портленд Тимберс1413
24 Даллас1212
25 Клёб де Фут Монреаль1312
26 Спортинг Канзас-Сити1311
27 Сан-Хосе Эртквейкс1410
28 Чикаго Файр1410
29 Нью-Инглэнд Революшн127

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