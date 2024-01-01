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Швеция - Канада 26 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
26 Мая 2024 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2024, За 3-е место
Швеция
Канада

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Канада, которое состоится 26 Мая 2024 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Канада
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Швеция3 : 4 ОТКанада
16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала Швеция2 : 0Канада
17.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Канада3 : 1Швеция
10.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Канада0 : 2Швеция
21.05.2017 ЧМ-2017 Финал Канада1 : 2 БШвеция
19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Канада6 : 0Швеция
06.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 4-й тур Швеция4 : 6Канада
18.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 6-й тур Канада3 : 2 ОТШвеция
23.02.2014 Олимпийские игры 2014 Финал Швеция0 : 3Канада
16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Канада2 : 3 БШвеция
25.05.2024 ЧМ-2024 1/2 финала Швеция3 : 7
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Швеция2 : 1 ОТ
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция6 : 1
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция3 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 7Швеция
25.05.2024 ЧМ-2024 1/2 финала Канада2 : 3 Б
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Канада6 : 3
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 3 ОТ
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
6 : 3
Швейцария
Германия
3 : 1
Швеция
Финляндия
2 : 1 ОТ
США
Чехия
0 : 1
1/2 финала
Швеция
Чехия
3 : 7
Канада
Швейцария
2 : 3 Б
За 3-е место
Швеция
Канада
26.05
Финал
Чехия
Швейцария
26.05

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