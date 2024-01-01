Швеция - Канада 26 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
26 Мая 2024 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2024, За 3-е место
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Канада, которое состоится 26 Мая 2024 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Канада
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Андре Туриньи
История личных встреч
|26.05.2022
|ЧМ-2022
|1/4 финала
|3 : 4 ОТ
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|2 : 0
|17.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|3 : 1
|10.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 2
|21.05.2017
|ЧМ-2017
|Финал
|1 : 2 Б
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|6 : 0
|06.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 4-й тур
|4 : 6
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 6-й тур
|3 : 2 ОТ
|23.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Финал
|0 : 3
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|25.05.2024
|ЧМ-2024
|1/2 финала
|3 : 7
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|2 : 1 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|25.05.2024
|ЧМ-2024
|1/2 финала
|2 : 3 Б
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|6 : 3
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|6 : 3
| Швейцария
Германия
|3 : 1
| Швеция
Финляндия
|2 : 1 ОТ
| США
Чехия
|0 : 1
1/2 финала
| Швеция
Чехия
|3 : 7
| Канада
Швейцария
|2 : 3 Б
За 3-е место
| Швеция
Канада
|26.05
Финал
| Чехия
Швейцария
|26.05