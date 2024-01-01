01:37 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Иттихад 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 34-й тур
Аль-Наср
Аль-Иттихад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 27 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 2 : 2Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 0 : 1Аль-Наср
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Иттихад4 : 1
16.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
10.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Иттихад0 : 5
03.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 3 : 1Аль-Иттихад
26.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Иттихад1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль3393
2 Аль-Наср3379
3 Аль-Ахли3362
4 Аль-Таавун3356
5 Аль-Иттихад3354
6 Аль-Иттифак3348
7 Аль-Фатех3345
8 Аль-Фейха3344
9 Аль-Шабаб3341
10 Дамак3340
11 Аль-Халидж3337
12 Аль-Раед3336
13 Аль-Вахда3336
14 Эр-Рияд3332
15 Абха3332
16
Зона вылета
Аль-Таи3331
17
Зона вылета
Аль-Охдуд3330
18
Зона вылета
Аль-Хазм3321

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close