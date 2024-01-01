Аль-Наср - Аль-Иттихад 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
27 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 27 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|26.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|4 : 1
|16.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|0 : 5
|03.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|33
|93
|2
|Аль-Наср
|33
|79
|3
|Аль-Ахли
|33
|62
|4
|Аль-Таавун
|33
|56
|5
|Аль-Иттихад
|33
|54
|6
|Аль-Иттифак
|33
|48
|7
|Аль-Фатех
|33
|45
|8
|Аль-Фейха
|33
|44
|9
|Аль-Шабаб
|33
|41
|10
|Дамак
|33
|40
|11
|Аль-Халидж
|33
|37
|12
|Аль-Раед
|33
|36
|13
|Аль-Вахда
|33
|36
|14
|Эр-Рияд
|33
|32
|15
|Абха
|33
|32
| 16
Зона вылета
|Аль-Таи
|33
|31
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|33
|30
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|33
|21