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Колхети-1913 - Динамо Тб 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
Колхети-1913
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Динамо Тб, которое состоится 27 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0Колхети-1913
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Тб
27.09.2018 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб2 : 1Колхети-1913
29.06.2018 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19133 : 6Динамо Тб
27.04.2018 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб4 : 1Колхети-1913
29.09.2017 Грузия - Высшая лига 28-й тур Колхети-19131 : 1Динамо Тб
21.07.2017 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб6 : 1Колхети-1913
05.05.2017 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19130 : 3Динамо Тб
05.03.2017 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб1 : 0Колхети-1913
24.04.2016 Грузия - Высшая лига 26-й тур Колхети-19131 : 3Динамо Тб
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 2Колхети-1913
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19132 : 5
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Колхети-1913
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19133 : 3
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 2 : 0Колхети-1913
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 2
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 1Динамо Тб
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 0 : 0Динамо Тб
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Тб1 : 0
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1635
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1630
4 Торпедо Кт1629
5 Колхети-19131618
6 Динамо Тб1618
7 Самгурали1616
8
Стыковая зона
Телави1616
9
Стыковая зона
Гагра1616
10
Зона вылета
Самтредиа169

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