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Динамо Бт - Дила 27 Мая прямая трансляция

27 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
Динамо Бт
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Дила, которое состоится 27 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Дила
Гори
История личных встреч
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0Динамо Бт
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Дила
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Динамо Бт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт3 : 2Дила
14.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила0 : 1Динамо Бт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт3 : 0Дила
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила2 : 1Динамо Бт
03.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Дила
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо Бт
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Динамо Бт2 : 3
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Динамо Бт
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Бт1 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Бт
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 0Дила
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Дила2 : 1
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 4Дила
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1635
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1630
4 Торпедо Кт1629
5 Колхети-19131618
6 Динамо Тб1618
7 Самгурали1616
8
Стыковая зона
Телави1616
9
Стыковая зона
Гагра1616
10
Зона вылета
Самтредиа169

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