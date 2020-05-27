Динамо Бт - Дила 27 Мая прямая трансляция
27 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Дила, которое состоится 27 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Дила
Гори
История личных встреч
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|05.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|14.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|03.12.2021
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|16
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|16
|30
|4
|Торпедо Кт
|16
|29
|5
|Колхети-1913
|16
|18
|6
|Динамо Тб
|16
|18
|7
|Самгурали
|16
|16
| 8
Стыковая зона
|Телави
|16
|16
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|16
|16
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|16
|9