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Самгурали - Торпедо Кт 28 Мая прямая трансляция

28 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
Самгурали
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Торпедо Кт, которое состоится 28 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1Самгурали
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт0 : 0Самгурали
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 3Самгурали
19.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали2 : 2Торпедо Кт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт3 : 2Самгурали
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали3 : 0Торпедо Кт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт0 : 2Самгурали
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Торпедо Кт4 : 1Самгурали
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Самгурали
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали4 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 3 : 3Самгурали
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 1
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 5Торпедо Кт
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо Кт
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1730
4 Торпедо Кт1629
5 Колхети-19131719
6 Динамо Тб1719
7 Самгурали1616
8
Стыковая зона
Телави1616
9
Стыковая зона
Гагра1616
10
Зона вылета
Самтредиа169

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