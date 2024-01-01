Гагра - Сабуртало 28 Мая прямая трансляция
28 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Сабуртало, которое состоится 28 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|17
|30
|4
|Торпедо Кт
|16
|29
|5
|Колхети-1913
|17
|19
|6
|Динамо Тб
|17
|19
|7
|Самгурали
|16
|16
| 8
Стыковая зона
|Телави
|16
|16
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|16
|16
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|16
|9