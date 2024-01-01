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Гагра - Сабуртало 28 Мая прямая трансляция

28 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
Гагра
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Сабуртало, которое состоится 28 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1Гагра
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Гагра2 : 1Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0Гагра
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра1 : 2Сабуртало
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
08.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало2 : 1Гагра
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра3 : 3Сабуртало
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 0Гагра
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 0Сабуртало
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Гагра
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 2 : 0Гагра
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра2 : 1
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Гагра2 : 0
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Сабуртало0 : 2
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 3Сабуртало
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало1 : 4
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 0Сабуртало
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1730
4 Торпедо Кт1629
5 Колхети-19131719
6 Динамо Тб1719
7 Самгурали1616
8
Стыковая зона
Телави1616
9
Стыковая зона
Гагра1616
10
Зона вылета
Самтредиа169

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