23:34 ()
Свернуть список

Телави - Самтредиа 28 Мая прямая трансляция

28 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
Телави
Самтредиа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 28 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2Телави
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Телави1 : 1Самтредиа
06.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Самтредиа0 : 2Телави
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 1Самтредиа
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Самтредиа1 : 0Телави
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самтредиа0 : 2Телави
23.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Телави2 : 1Самтредиа
24.04.2021 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа2 : 1Телави
28.02.2021 Грузия - Высшая лига 1-й тур Телави1 : 0Самтредиа
17.10.2020 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа0 : 0Телави
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Телави2 : 1
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Телави
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Телави
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа0 : 0
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 4 : 0Самтредиа
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самтредиа0 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 2 : 1Самтредиа
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самтредиа0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1632
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1730
4 Торпедо Кт1629
5 Колхети-19131719
6 Динамо Тб1719
7 Самгурали1616
8
Стыковая зона
Телави1616
9
Стыковая зона
Гагра1616
10
Зона вылета
Самтредиа169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close