Телави - Самтредиа 28 Мая прямая трансляция
28 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 28 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|16
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|17
|30
|4
|Торпедо Кт
|16
|29
|5
|Колхети-1913
|17
|19
|6
|Динамо Тб
|17
|19
|7
|Самгурали
|16
|16
| 8
Стыковая зона
|Телави
|16
|16
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|16
|16
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|16
|9