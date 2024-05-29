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Урал - Акрон 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
29 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Урал
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Акрон, которое состоится 29 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
26.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал2 : 2Акрон
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Урал1 : 0Акрон
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Урал
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Урал3 : 3
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур 1 : 1Урал
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 0 : 0Урал
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Урал0 : 3
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон2 : 1
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0Акрон
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0Акрон
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Акрон3 : 1
05.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 2Акрон
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Урал» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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