Урал - Акрон 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
29 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Акрон, которое состоится 29 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|26.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Урал» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.