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Пари Нижний Новгород - Арсенал Т 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
29 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Пари Нижний Новгород
Арсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Арсенал Т, которое состоится 29 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
02.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Арсенал Т2 : 2Пари Нижний Новгород
19.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Арсенал Т
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
20.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 6 : 1Пари Нижний Новгород
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 0Арсенал Т
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т1 : 0
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 1Арсенал Т
11.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 1Арсенал Т
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

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