Пари Нижний Новгород - Арсенал Т 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
29 Мая 2024 года в 19:15 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Арсенал Т, которое состоится 29 Мая 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Саша Илич
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|02.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 6
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.