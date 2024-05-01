Арсенал Т - Пари Нижний Новгород 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
01 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Пари Нижний Новгород, которое состоится 01 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Саша Илич
История личных встреч
|29.05.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|02.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 3
|29.05.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.05.2024
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 6
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РПЛ: «Арсенал» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 2:1.