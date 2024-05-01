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Арсенал Т - Пари Нижний Новгород 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
01 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Арсенал Т
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Пари Нижний Новгород, которое состоится 01 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Сербия Саша Илич
История личных встреч
29.05.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Пари Нижний Новгород1 : 2Арсенал Т
02.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Арсенал Т2 : 2Пари Нижний Новгород
19.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Арсенал Т
29.05.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Пари Нижний Новгород1 : 2Арсенал Т
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 0Арсенал Т
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т1 : 0
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 1Арсенал Т
11.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0
29.05.2024 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Пари Нижний Новгород1 : 2Арсенал Т
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
20.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 6 : 1Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РПЛ: «Арсенал» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 2:1.

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