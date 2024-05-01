Самтредиа - Динамо Бт 01 Июня прямая трансляция
01 Июня 2024 года в 15:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Динамо Бт, которое состоится 01 Июня 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.11.2020
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|17
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|17
|32
|4
|Динамо Бт
|17
|30
|5
|Динамо Тб
|17
|19
|6
|Колхети-1913
|17
|19
|7
|Гагра
|17
|19
| 8
Стыковая зона
|Телави
|17
|17
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|17
|16
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|17
|10