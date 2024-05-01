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Самтредиа - Динамо Бт 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 15:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Самтредиа
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Динамо Бт, которое состоится 01 Июня 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
16.04.2024Грузия - Высшая лига9-й турДинамо Бт3 : 1Самтредиа
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турСамтредиа1 : 3Динамо Бт
19.08.2023Грузия - Высшая лига22-й турДинамо Бт1 : 1Самтредиа
10.05.2023Грузия - Высшая лига13-й турСамтредиа1 : 2Динамо Бт
12.03.2023Грузия - Высшая лига4-й турДинамо Бт3 : 2Самтредиа
24.10.2021Грузия - Высшая лига31-й турСамтредиа1 : 0Динамо Бт
08.08.2021Грузия - Высшая лига22-й турДинамо Бт3 : 1Самтредиа
12.05.2021Грузия - Высшая лига13-й турСамтредиа0 : 2Динамо Бт
13.03.2021Грузия - Высшая лига4-й турДинамо Бт2 : 0Самтредиа
30.11.2020Грузия - Высшая лига17-й турСамтредиа1 : 2Динамо Бт
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й тур0 : 0Самтредиа
23.05.2024Грузия - Высшая лига16-й турСамтредиа0 : 0
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур4 : 0Самтредиа
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турСамтредиа0 : 0
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур2 : 1Самтредиа
27.05.2024Грузия - Высшая лига17-й турДинамо Бт0 : 2
23.05.2024Грузия - Высшая лига16-й тур1 : 2Динамо Бт
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турДинамо Бт2 : 3
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур1 : 0Динамо Бт
11.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турДинамо Бт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1732
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1732
4 Динамо Бт1730
5 Динамо Тб1719
6 Колхети-19131719
7 Гагра1719
8
Стыковая зона
Телави1717
9
Стыковая зона
Самгурали1716
10
Зона вылета
Самтредиа1710

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