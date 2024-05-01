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Сабуртало - Самгурали 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 18:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Сабуртало
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самгурали, которое состоится 01 Июня 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
15.04.2024Грузия - Высшая лига9-й турСамгурали2 : 3Сабуртало
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турСабуртало2 : 2Самгурали
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турСамгурали1 : 0Сабуртало
24.05.2023Грузия - Высшая лига16-й турСабуртало5 : 1Самгурали
09.04.2023Грузия - Высшая лига7-й турСамгурали2 : 1Сабуртало
01.10.2022Грузия - Высшая лига28-й турСамгурали0 : 3Сабуртало
25.06.2022Грузия - Высшая лига19-й турСабуртало3 : 1Самгурали
29.04.2022Грузия - Высшая лига10-й турСамгурали3 : 0Сабуртало
27.02.2022Грузия - Высшая лига1-й турСабуртало2 : 1Самгурали
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало2 : 1Самгурали
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й тур4 : 0Сабуртало
23.05.2024Грузия - Высшая лига16-й турСабуртало0 : 2
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 3Сабуртало
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турСабуртало1 : 4
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур1 : 0Сабуртало
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й турСамгурали1 : 3
24.05.2024Грузия - Высшая лига16-й тур2 : 1Самгурали
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турСамгурали4 : 0
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турСамгурали2 : 0
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур3 : 3Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1732
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1732
4 Динамо Бт1730
5 Динамо Тб1719
6 Колхети-19131719
7 Гагра1719
8
Стыковая зона
Телави1717
9
Стыковая зона
Самгурали1716
10
Зона вылета
Самтредиа1710

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