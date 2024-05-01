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Динамо Тб - Гагра 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 19:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Динамо Тб
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Гагра, которое состоится 01 Июня 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
16.04.2024Грузия - Высшая лига9-й турГагра0 : 2Динамо Тб
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турДинамо Тб0 : 1Гагра
13.08.2023Грузия - Высшая лига21-й турГагра1 : 6Динамо Тб
06.05.2023Грузия - Высшая лига12-й турДинамо Тб0 : 0Гагра
08.03.2023Грузия - Высшая лига3-й турГагра3 : 5Динамо Тб
03.12.2022Грузия - Высшая лига36-й турДинамо Тб2 : 1Гагра
18.09.2022Грузия - Высшая лига27-й турГагра0 : 1Динамо Тб
20.06.2022Грузия - Высшая лига18-й турДинамо Тб5 : 0Гагра
23.04.2022Грузия - Высшая лига9-й турГагра1 : 0Динамо Тб
27.05.2024Грузия - Высшая лига17-й тур2 : 2Динамо Тб
23.05.2024Грузия - Высшая лига16-й турДинамо Тб1 : 2
18.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 1Динамо Тб
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур0 : 0Динамо Тб
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турДинамо Тб1 : 0
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й турГагра4 : 0
24.05.2024Грузия - Высшая лига16-й тур2 : 1Гагра
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турГагра2 : 0
14.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур2 : 0Гагра
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й турГагра2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1732
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1732
4 Динамо Бт1730
5 Динамо Тб1719
6 Колхети-19131719
7 Гагра1719
8
Стыковая зона
Телави1717
9
Стыковая зона
Самгурали1716
10
Зона вылета
Самтредиа1710

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