Динамо Тб - Гагра 01 Июня прямая трансляция
01 Июня 2024 года в 19:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Гагра, которое состоится 01 Июня 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 6
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 5
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|5 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|17
|32
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|17
|32
|4
|Динамо Бт
|17
|30
|5
|Динамо Тб
|17
|19
|6
|Колхети-1913
|17
|19
|7
|Гагра
|17
|19
| 8
Стыковая зона
|Телави
|17
|17
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|17
|16
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|17
|10