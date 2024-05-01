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Торпедо Кт - Телави 01 Июня прямая трансляция

01 Июня 2024 года в 20:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Торпедо Кт
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Телави, которое состоится 01 Июня 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Телави
Телави
История личных встреч
15.04.2024Грузия - Высшая лига9-й турТелави0 : 0Торпедо Кт
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турТелави1 : 2Торпедо Кт
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турТорпедо Кт2 : 1Телави
20.05.2023Грузия - Высшая лига15-й турТелави1 : 0Торпедо Кт
01.04.2023Грузия - Высшая лига6-й турТорпедо Кт2 : 1Телави
29.10.2022Грузия - Высшая лига32-й турТорпедо Кт1 : 0Телави
27.08.2022Грузия - Высшая лига23-й турТелави1 : 1Торпедо Кт
17.05.2022Грузия - Высшая лига14-й турТорпедо Кт1 : 1Телави
14.04.2022Грузия - Высшая лига5-й турТелави0 : 0Торпедо Кт
24.10.2021Грузия - Высшая лига31-й турТелави1 : 3Торпедо Кт
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й тур1 : 3Торпедо Кт
24.05.2024Грузия - Высшая лига16-й турТорпедо Кт2 : 1
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 5Торпедо Кт
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турТорпедо Кт1 : 0
10.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур1 : 1Торпедо Кт
28.05.2024Грузия - Высшая лига17-й турТелави0 : 0
24.05.2024Грузия - Высшая лига16-й турТелави2 : 1
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й тур2 : 0Телави
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й турТелави1 : 1
11.05.2024Грузия - Высшая лига13-й тур1 : 1Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1732
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1732
4 Динамо Бт1730
5 Динамо Тб1719
6 Колхети-19131719
7 Гагра1719
8
Стыковая зона
Телави1717
9
Стыковая зона
Самгурали1716
10
Зона вылета
Самтредиа1710

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