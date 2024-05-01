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Балтика - Зенит 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
02 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Суперфинал
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Балтика
Зенит

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 02 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Суперфинал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Балтика3 : 2Зенит
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Зенит2 : 2Балтика
14.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 31-й тур Зенит0 : 1Балтика
18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 14-й тур Балтика2 : 2Зенит
24.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 25-й тур Балтика2 : 0Зенит
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Балтика1 : 3
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Балтика
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур 3 : 3Балтика
14.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Балтика1 : 0
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Балтика2 : 3
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1
19.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 5Зенит
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур 0 : 1Зенит
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча суперфинала Кубка России: «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
0 : 2
Ростов
Балтика
0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Финал (Путь регионов)
Балтика
Спартак М
1 : 0
Суперфинал
Балтика
Зенит
02.06

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