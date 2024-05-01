Балтика - Зенит 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
02 Июня 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Суперфинал
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Зенит, которое состоится 02 Июня 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Суперфинал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|14-й тур
|2 : 2
|24.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|25-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|3 : 3
|14.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 0
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча суперфинала Кубка России: «Балтика» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|0 : 2
| Ростов
Балтика
|0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
Финал (Путь регионов)
| Балтика
Спартак М
|1 : 0
Суперфинал
| Балтика
Зенит
|02.06