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Дила - Колхети-1913 02 Июня прямая трансляция

02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
Дила
Колхети-1913

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Колхети-1913, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3Дила
10.11.2018 Грузия - Высшая лига 32-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
01.09.2018 Грузия - Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 2Дила
09.06.2018 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила2 : 0Колхети-1913
05.04.2018 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19130 : 3Дила
04.11.2017 Грузия - Высшая лига 33-й тур Колхети-19131 : 0Дила
27.08.2017 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Колхети-1913
27.05.2017 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19130 : 0Дила
08.04.2017 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 1Колхети-1913
26.11.2016 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Дила
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 0Дила
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Дила2 : 1
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 4Дила
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 2Колхети-1913
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19132 : 5
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Колхети-1913
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19133 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1738
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1835
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1832
4 Динамо Бт1831
5 Динамо Тб1822
6 Самгурали1819
7 Колхети-19131719
8
Стыковая зона
Гагра1819
9
Стыковая зона
Телави1817
10
Зона вылета
Самтредиа1811

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