Дила - Колхети-1913 02 Июня прямая трансляция
02 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Колхети-1913, которое состоится 02 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|10.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|09.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|27.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|08.04.2017
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.11.2016
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 5
|15.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|18
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|18
|32
|4
|Динамо Бт
|18
|31
|5
|Динамо Тб
|18
|22
|6
|Самгурали
|18
|19
|7
|Колхети-1913
|17
|19
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|18
|19
| 9
Стыковая зона
|Телави
|18
|17
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|18
|11