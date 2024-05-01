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Интер Майами - Сент-Луис Сити 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
02 Июня 2024 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Сент-Луис Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сент-Луис Сити, которое состоится 02 Июня 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
16.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS Сент-Луис Сити3 : 0Интер Майами
30.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3
26.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
19.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0
16.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Интер Майами
12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Интер Майами
26.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Сент-Луис Сити1 : 2
19.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 3 : 1Сент-Луис Сити
16.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Сент-Луис Сити0 : 2
12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Сент-Луис Сити3 : 1
05.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 0 : 0Сент-Луис Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Интер Майами1734
2 Цинциннати1633
3 Реал Солт-Лейк1630
4 Нью-Йорк Сити1629
5 Лос-Анджелес Гэлакси1628
6 Лос-Анджелес1527
7 Нью-Йорк Ред Буллз1526
8 Миннесота Юнайтед1425
9 Коламбус Крю1424
10 Торонто1623
11 Остин1623
12 Ванкувер Уайткэпс1522
13 Колорадо Рэпидз1622
14 Шарлотт1622
15 Хьюстон Динамо1521
16 Портленд Тимберс1619
17 Филадельфия Юнион1519
18 Нэшвилл1519
19 Сиэтл Саундерс1618
20 Ди-Си Юнайтед1618
21 Орландо Сити1517
22 Атланта Юнайтед1516
23 Клёб де Фут Монреаль1516
24 Сент-Луис Сити1416
25 Даллас1413
26 Чикаго Файр1612
27 Сан-Хосе Эртквейкс1611
28 Спортинг Канзас-Сити1511
29 Нью-Инглэнд Революшн137

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