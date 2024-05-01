Интер Майами - Сент-Луис Сити 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
02 Июня 2024 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Сент-Луис Сити, которое состоится 02 Июня 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|16.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 0
|30.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|26.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|19.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|26.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|19.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|16.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 2
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|05.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|17
|34
|2
|Цинциннати
|16
|33
|3
|Реал Солт-Лейк
|16
|30
|4
|Нью-Йорк Сити
|16
|29
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|28
|6
|Лос-Анджелес
|15
|27
|7
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|26
|8
|Миннесота Юнайтед
|14
|25
|9
|Коламбус Крю
|14
|24
|10
|Торонто
|16
|23
|11
|Остин
|16
|23
|12
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|22
|13
|Колорадо Рэпидз
|16
|22
|14
|Шарлотт
|16
|22
|15
|Хьюстон Динамо
|15
|21
|16
|Портленд Тимберс
|16
|19
|17
|Филадельфия Юнион
|15
|19
|18
|Нэшвилл
|15
|19
|19
|Сиэтл Саундерс
|16
|18
|20
|Ди-Си Юнайтед
|16
|18
|21
|Орландо Сити
|15
|17
|22
|Атланта Юнайтед
|15
|16
|23
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|16
|24
|Сент-Луис Сити
|14
|16
|25
|Даллас
|14
|13
|26
|Чикаго Файр
|16
|12
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|11
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|11
|29
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|7