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Ислам Махачев - Дастин Порье 02 Июня прямая трансляция

Арена: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США)
02 Июня 2024 года в 07:00 (+03:00) (+03:00). UFC 2024, UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
Ислам Махачев
Дастин Порье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Ислам Махачев - Дастин Порье, которое состоится 02 Июня 2024 года в 07:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: UFC 2024, UFC 302, Ньюарк, США, Арена: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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