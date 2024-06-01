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Гибралтар - Шотландия 03 Июня прямая трансляция

03 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Гибралтар
Шотландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Шотландия, которое состоится 03 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Шотландия
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
11.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 10-й тур Гибралтар0 : 6Шотландия
29.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 5-й тур Шотландия6 : 1Гибралтар
26.03.2024 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч 1 : 0Гибралтар
21.03.2024 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч Гибралтар0 : 1
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур Гибралтар0 : 6
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур 14 : 0Гибралтар
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур Гибралтар0 : 4
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия0 : 1
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Шотландия
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 10-й тур Шотландия3 : 3
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 9-й тур 2 : 2Шотландия
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Шотландия

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