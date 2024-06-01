Гибралтар - Шотландия 03 Июня прямая трансляция
03 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Шотландия, которое состоится 03 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Шотландия
Главные тренеры
|Стив Кларк
История личных встреч
|11.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|0 : 6
|29.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|6 : 1
|26.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|1 : 0
|21.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1