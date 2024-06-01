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Хорватия - Северная Македония 03 Июня прямая трансляция

03 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Хорватия
Северная Македония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Северная Македония, которое состоится 03 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Северная Македония
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Северная Македония Благоя Милевски
История личных встреч
12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 3-й тур Северная Македония1 : 2Хорватия
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа A. 1-й тур Хорватия1 : 0Северная Македония
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 13-й тур Северная Македония2 : 0Хорватия
24.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 5-й тур Хорватия2 : 1Северная Македония
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 4Хорватия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0 4 : 5Хорватия
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 10-й тур Хорватия1 : 0
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 9-й тур 0 : 2Хорватия
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 8-й тур 2 : 1Хорватия
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Северная Македония
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Северная Македония1 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур Северная Македония1 : 1
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 9-й тур 5 : 2Северная Македония
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Северная Македония3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Хорватия — Северная Македония. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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