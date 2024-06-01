Хорватия - Северная Македония 03 Июня прямая трансляция
03 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Северная Македония, которое состоится 03 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Северная Македония
Главные тренеры
|Златко Далич
|Благоя Милевски
История личных встреч
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 13-й тур
|2 : 0
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0 4 : 5
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Хорватия — Северная Македония. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.