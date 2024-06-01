Англия - Босния и Герцеговина 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия), вместимость: 8541
03 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Босния и Герцеговина, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|зщ
|Марк Гехи
|зщ
|Киран Триппьер
|2
|зщ
|Эзри Конса
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|пз
|Трент Александер-Арнольд
|4
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Конор Галлахер
|18
|пз
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Олли Уоткинс
|нп
|Джек Грилиш
|1
|вр
|Никола Василь
|16
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|3
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|21
|зщ
|Нихад Муякич
|4
|зщ
|Юсуф Газибегович
|зщ
|Наил Омерович
|8
|пз
|Раде Крунич
|пз
|Беньямин Тахирович
|20
|пз
|Харис Хайрадинович
|11
|нп
|Эдин Джеко
|23
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Саво Милошевич
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Босния и Герцеговина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.