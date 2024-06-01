22:05 ()
Свернуть список

Англия - Босния и Герцеговина 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия), вместимость: 8541
03 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Англия
Босния и Герцеговина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Босния и Герцеговина, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Босния и Герцеговина
1 Англия вр Джордан Пикфорд
Англия зщ Марк Гехи
Англия зщ Киран Триппьер
2 Англия зщ Эзри Конса
15 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
Англия пз Трент Александер-Арнольд
4 Англия пз Деклан Райс
8 Англия пз Конор Галлахер
18 Англия пз Джаррод Боуэн
9 Англия нп Олли Уоткинс
Англия нп Джек Грилиш
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
16 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
3 Босния и Герцеговина зщ Деннис Хаджикадунич
21 Босния и Герцеговина зщ Нихад Муякич
4 Босния и Герцеговина зщ Юсуф Газибегович
Босния и Герцеговина зщ Наил Омерович
8 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
20 Босния и Герцеговина пз Харис Хайрадинович
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
23 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Сербия Саво Милошевич
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия2 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур 1 : 1Англия
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 9-й тур Англия2 : 0
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 8-й тур Англия3 : 1
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала Босния и Герцеговина1 : 2
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 10-й тур Босния и Герцеговина1 : 2
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 9-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 8-й тур Босния и Герцеговина0 : 5
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 7-й тур 0 : 2Босния и Герцеговина
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Босния и Герцеговина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close