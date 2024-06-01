Албания - Лихтенштейн 03 Июня прямая трансляция
03 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Лихтенштейн, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Силвиньо
История личных встреч
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|2 : 0
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0