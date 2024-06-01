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Албания - Лихтенштейн 03 Июня прямая трансляция

03 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Албания
Лихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Лихтенштейн, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Лихтенштейн
Главные тренеры
Бразилия Силвиньо
История личных встреч
02.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 7-й тур Албания2 : 0Лихтенштейн
06.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 2-й тур Лихтенштейн0 : 2Албания
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Албания
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания0 : 3
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 10-й тур Албания0 : 0
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 9-й тур 1 : 1Албания
17.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Албания2 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Лихтенштейн
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Лихтенштейн
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 10-й тур Лихтенштейн0 : 1
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 9-й тур Лихтенштейн0 : 2
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 8-й тур 4 : 0Лихтенштейн

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