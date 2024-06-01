Германия - Украина 03 Июня прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
03 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Украина, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Украина
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Робин Кох
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|23
|пз
|Роберт Андрих
|пз
|Лерой Зане
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|пз
|Кай Хаверц
|13
|пз
|Томас Мюллер
|1
|вр
|Георгий Бущан
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Руслан Малиновский
|17
|пз
|Александр Зинченко
|21
|пз
|Георгий Судаков
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|11
|нп
|Артём Довбик
|10
|нп
|Михаил Мудрик
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|1 : 2
|12.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|2 : 0
|11.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|3 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.