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Германия - Украина 03 Июня прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
03 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Германия
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Украина, которое состоится 03 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Украина
Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
4 Германия зщ Жонатан Та
15 Германия зщ Робин Кох
18 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
21 Германия пз Илкай Гюндоган
23 Германия пз Роберт Андрих
Германия пз Лерой Зане
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия пз Кай Хаверц
13 Германия пз Томас Мюллер
1 Украина вр Георгий Бущан
2 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Украина пз Руслан Малиновский
17 Украина пз Александр Зинченко
21 Украина пз Георгий Судаков
15 Украина нп Виктор Цыганков
11 Украина нп Артём Довбик
10 Украина нп Михаил Мудрик
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3Украина
14.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Германия3 : 1Украина
10.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Украина1 : 2Германия
12.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа C Германия2 : 0Украина
11.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Украина3 : 3Германия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Германия
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Германия
18.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 3
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Германия
26.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. Финал Украина2 : 1
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала 1 : 2Украина
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур Украина0 : 0
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 8-й тур 1 : 3Украина
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур Украина2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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