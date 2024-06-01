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Словения - Армения 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Словения
Армения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Армения, которое состоится 04 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Армения
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
История личных встреч
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСловения2 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 2Словения
20.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Словения
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСловения2 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур2 : 1Словения
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Армения
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАрмения0 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 0Армения
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турАрмения1 : 1
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Армения
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Словения — Армения. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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