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Швейцария - Эстония 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 21:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Швейцария
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Эстония, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Эстония
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ШвейцарияТомас Хеберли
История личных встреч
12.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 10-й турЭстония0 : 1Швейцария
27.03.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 5-й турШвейцария3 : 0Эстония
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Швейцария
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Швейцария
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур1 : 0Швейцария
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турШвейцария1 : 1
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур1 : 1Швейцария
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала5 : 1Эстония
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур2 : 0Эстония
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турЭстония0 : 2

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