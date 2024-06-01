Швейцария - Эстония 04 Июня прямая трансляция
04 Июня 2024 года в 21:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Эстония, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Эстония
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Томас Хеберли
История личных встреч
|12.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 1
|27.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|15.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|1 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2