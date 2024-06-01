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Румыния - Болгария 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Румыния
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Болгария, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Болгария
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
БолгарияИлиан Илиев
История личных встреч
07.02.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Румыния0 : 0Болгария
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 13-й турБолгария1 : 0Румыния
02.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 1-й турРумыния2 : 2Болгария
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния2 : 3
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния1 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турРумыния1 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 2Румыния
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турРумыния4 : 0
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Болгария
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБолгария1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур2 : 2Болгария
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турБолгария2 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Болгария

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