Румыния - Болгария 04 Июня прямая трансляция
04 Июня 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Болгария, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Болгария
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Илиан Илиев
История личных встреч
|07.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 13-й тур
|1 : 0
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0