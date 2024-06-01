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Ирландия - Венгрия 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Ирландия
Венгрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Венгрия, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Венгрия
Главные тренеры
ИрландияДжон О'Ши (и.о.)
История личных встреч
08.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Венгрия0 : 0Ирландия
04.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Венгрия0 : 0Ирландия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 0
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИрландия1 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й тур1 : 0Ирландия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 4Ирландия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиВенгрия2 : 0
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиВенгрия1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турВенгрия3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 2Венгрия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур2 : 2Венгрия

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