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Австрия - Сербия 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Австрия
Сербия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Сербия, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Сербия
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
06.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 9-й турАвстрия3 : 2Сербия
09.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 3-й турСербия3 : 2Австрия
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 7-й турСербия1 : 0Австрия
15.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 4-й турАвстрия1 : 3Сербия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАвстрия6 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Австрия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур0 : 2Австрия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур0 : 1Австрия
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Сербия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Сербия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турСербия2 : 2
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Сербия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турСербия3 : 1

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