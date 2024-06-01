00:22 ()
Свернуть список

Португалия - Финляндия 04 Июня прямая трансляция

04 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Португалия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Финляндия, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Финляндия
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
История личных встреч
29.03.2011Товарищеские матчи (сборные)Март 2011Португалия2 : 0Финляндия
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 16-й турПортугалия0 : 0Финляндия
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 2-й турФинляндия1 : 1Португалия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Португалия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия5 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турПортугалия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур0 : 2Португалия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 5Португалия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФинляндия2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала4 : 1Финляндия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур1 : 2Финляндия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турФинляндия4 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турФинляндия1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close