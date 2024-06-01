Португалия - Финляндия 04 Июня прямая трансляция
04 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Финляндия, которое состоится 04 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Финляндия
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|2 : 0
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 16-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|4 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Финляндия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.