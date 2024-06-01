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Италия - Турция 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
04 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Италия
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Турция, которое состоится 04 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Турция
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
23ИталиязщАлессандро Бастони
24ИталиязщАндреа Камбьязо
3ИталиязщФедерико Димарко
13ИталияпзМаттео Дармиан
18ИталияпзНиколо Барелла
8Италияпз Жоржиньо
11ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
10ИталиянпДжакомо Распадори
9ИталиянпМатео Ретеги
23ТурцияврУгурджан Чакыр
2ТурциязщЗеки Челик
3ТурциязщМерих Демирал
22ТурциязщКаан Айхан
13ТурциязщДженк Озкачар
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
5ТурцияпзСалих Озджан
24ТурцияпзЮнус Акгюн
19ТурцияпзКенан Йилдиз
11ТурцияпзЮсуф Языджи
ТурциянпДженк Тосун
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Турция2 : 3Италия
11.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа A. 1-й турТурция0 : 3Италия
24.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИталия2 : 0
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИталия2 : 1
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й тур0 : 0Италия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турИталия5 : 2
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур3 : 1Италия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи6 : 1Турция
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 0Турция
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 1Турция
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Турция
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турТурция4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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