Италия - Турция 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
04 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Турция, которое состоится 04 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Турция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|24
|зщ
|Андреа Камбьязо
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|13
|пз
|Маттео Дармиан
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Жоржиньо
|11
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|9
|нп
|Матео Ретеги
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|22
|зщ
|Каан Айхан
|13
|зщ
|Дженк Озкачар
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|5
|пз
|Салих Озджан
|24
|пз
|Юнус Акгюн
|19
|пз
|Кенан Йилдиз
|11
|пз
|Юсуф Языджи
|нп
|Дженк Тосун
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|11.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|0 : 3
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.