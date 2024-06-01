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Словакия - Сан-Марино 05 Июня прямая трансляция

05 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Словакия
Сан-Марино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Сан-Марино, которое состоится 05 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Сан-Марино
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 5-й турСловакия7 : 0Сан-Марино
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 3-й турСан-Марино1 : 3Словакия
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 14-й турСан-Марино0 : 5Словакия
13.10.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 11-й турСловакия7 : 0Сан-Марино
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Словакия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСловакия0 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур1 : 2Словакия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турСловакия4 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 1Словакия
24.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСан-Марино0 : 0
20.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСан-Марино1 : 3
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСан-Марино1 : 2
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур3 : 1Сан-Марино
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турСан-Марино1 : 2

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