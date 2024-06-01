Словакия - Сан-Марино 05 Июня прямая трансляция
05 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Словакия
Сан-Марино
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 5-й тур
|7 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 3-й тур
|1 : 3
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 14-й тур
|0 : 5
|13.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 11-й тур
|7 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|3 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2