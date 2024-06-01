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Норвегия - Косово 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
05 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Миккель Реддер (Дания)
Норвегия
Косово

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Косово, которое состоится 05 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Косово
1НорвегияврЭрьян Нюланд
3НорвегиязщКристоффер Аер
21НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
4НорвегиязщЛео Эстигор
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
10НорвегияпзМартин Эдегор
18НорвегияпзКристиан Торстведт
8НорвегияпзСандер Берге
23НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
22НорвегиянпОскар Бобб
12КосововрАриянет Мурич
15КосовозщМергим Войвода
13КосовозщАмир Ррахмани
3КосовозщФидан Алити
19КосовозщЛеарт Пакярада
21КосовопзБленди Идризи
14КосовопзВалон Бериша
11КосовопзЭльбасан Рашани
10КосовонпЭдон Жегрова
23КосовонпБернард Бериша
18КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ГерманияФранко Фода
СловенияПримож Глиха
История личных встреч
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й тур3 : 3Норвегия
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия2 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турНорвегия0 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Косово
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Косово
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турКосово0 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 1Косово
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турКосово1 : 0

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