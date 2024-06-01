Норвегия - Косово 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
05 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Миккель Реддер (Дания)
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Косово, которое состоится 05 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Косово
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|21
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|8
|пз
|Сандер Берге
|23
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|нп
|Оскар Бобб
|12
|вр
|Ариянет Мурич
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Фидан Алити
|19
|зщ
|Леарт Пакярада
|21
|пз
|Бленди Идризи
|14
|пз
|Валон Бериша
|11
|пз
|Эльбасан Рашани
|10
|нп
|Эдон Жегрова
|23
|нп
|Бернард Бериша
|18
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Франко Фода
|Примож Глиха
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0