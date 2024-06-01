Бельгия - Черногория 05 Июня прямая трансляция
05 Июня 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Черногория, которое состоится 05 Июня 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Черногория
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Роберт Просинечки
История личных встреч
|25.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|2 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Черногория. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.