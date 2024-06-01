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Бельгия - Черногория 05 Июня прямая трансляция

05 Июня 2024 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Бельгия
Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Черногория, которое состоится 05 Июня 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Черногория
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ХорватияРоберт Просинечки
История личных встреч
25.05.2012Товарищеские матчи (сборные)Май 2012Бельгия2 : 2Черногория
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 2Бельгия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Бельгия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турБельгия5 : 0
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБельгия1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турБельгия1 : 1
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Черногория
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур3 : 1Черногория
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турЧерногория2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур3 : 1Черногория
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Черногория. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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