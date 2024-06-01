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Франция - Люксембург 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
05 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
Франция
Люксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Люксембург, которое состоится 05 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Люксембург
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
2ФранциязщБенжамен Павар
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
22ФранциязщТео Эрнандес
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
14ФранцияпзАдриен Рабьо
ФранцияпзАнтуан Гризманн
11ФранциянпУсман Дембеле
10ФранциянпКилиан Мбаппе
9ФранциянпОливье Жиру
1ЛюксембургврАнтони Морис
4ЛюксембургзщФлориан Бонерт
ЛюксембургзщМаксим Шано
3ЛюксембургзщЭнес Махмутович
18ЛюксембургзщЛоран Жанс
21ЛюксембургпзСебастьен Тилль
19ЛюксембургпзМатиас Олесен
8ЛюксембургпзКристофер Мартинс
9ЛюксембургпзДанел Синани
17ЛюксембургнпАйман Дардари
10ЛюксембургнпЖерсон Родригеш
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ЛюксембургЛюк Хольц
История личных встреч
03.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 8-й турФранция0 : 0Люксембург
25.03.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 5-й турЛюксембург1 : 3Франция
25.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 5-й турЛюксембург0 : 2Франция
12.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 4-й турФранция2 : 0Люксембург
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФранция3 : 2
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФранция0 : 2
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й тур2 : 2Франция
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турФранция14 : 0
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиФранция4 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЛюксембург2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала2 : 0Люксембург
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур0 : 1Люксембург
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛюксембург4 : 1
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турЛюксембург0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Люксембург. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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