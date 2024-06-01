Франция - Люксембург 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
05 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Люксембург, которое состоится 05 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Люксембург
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|пз
|Антуан Гризманн
|11
|нп
|Усман Дембеле
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Антони Морис
|4
|зщ
|Флориан Бонерт
|зщ
|Максим Шано
|3
|зщ
|Энес Махмутович
|18
|зщ
|Лоран Жанс
|21
|пз
|Себастьен Тилль
|19
|пз
|Матиас Олесен
|8
|пз
|Кристофер Мартинс
|9
|пз
|Данел Синани
|17
|нп
|Айман Дардари
|10
|нп
|Жерсон Родригеш
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Люк Хольц
История личных встреч
|03.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 8-й тур
|0 : 0
|25.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 5-й тур
|1 : 3
|25.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Люксембург. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.