01:35 ()
Свернуть список

Дания - Швеция 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
05 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Кристоффер Хагенес (Норвегия)
Дания
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Швеция, которое состоится 05 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Швеция
1ДанияврКаспер Шмейхель
2ДаниязщЙоаким Андерсен
4ДаниязщСимон Кьер
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДанияпзЙоаким Мехле
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10ДанияпзКристиан Эриксен
17ДанияпзВиктор Кристиансен
14ДанияпзМиккель Дамсгор
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
9ДаниянпРасмус Хойлунд
1ШвецияврРобин Ольсен
2ШвециязщЭмиль Крафт
15ШвециязщКарл Старфельт
3ШвециязщВиктор Линделёф
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
8ШвецияпзЙенс Каюсте
26ШвецияпзСимон Ольссон
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
11ШвецияпзЭнтони Эланга
21ШвециянпДеян Кулушевски
9ШвециянпАлександер Исак
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ДанияЙон-Даль Томассон
История личных встреч
11.11.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Дания2 : 0Швеция
02.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швеция0 : 0Дания
17.11.2015ЧЕ-2016 - квалификацияСтыковые матчи. 2-й матчДания2 : 2Швеция
14.11.2015ЧЕ-2016 - квалификацияСтыковые матчи. 1-й матчШвеция2 : 1Дания
28.05.2014Товарищеские матчи (сборные)Май 2014Дания1 : 0Швеция
11.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Дания2 : 0Швеция
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 10-й турДания1 : 0Швеция
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 7-й турШвеция0 : 1Дания
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 9-й турШвеция0 : 0Дания
02.06.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 7-й турДания0 : 3 ТШвеция
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания2 : 0
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания0 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 0Дания
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турДания2 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Дания
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция1 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи5 : 2Швеция
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция2 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турШвеция2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур3 : 0Швеция

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close