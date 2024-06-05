Дания - Швеция 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
05 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Кристоффер Хагенес (Норвегия)
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Швеция, которое состоится 05 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швеция
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|пз
|Йоаким Мехле
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|пз
|Виктор Кристиансен
|14
|пз
|Миккель Дамсгор
|11
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Эмиль Крафт
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|8
|пз
|Йенс Каюсте
|26
|пз
|Симон Ольссон
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|11
|пз
|Энтони Эланга
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Йон-Даль Томассон
История личных встреч
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|02.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|17.11.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|14.11.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|28.05.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2014
|1 : 0
|11.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 10-й тур
|1 : 0
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 7-й тур
|0 : 1
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 3 Т
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0