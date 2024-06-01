Испания - Андорра 05 Июня прямая трансляция
05 Июня 2024 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Андорра, которое состоится 05 Июня 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Андорра
|1
|вр
|Давид Райя
|22
|зщ
|Хесус Навас
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Марк Кукурелья
|26
|пз
|Пау Кубарси
|16
|пз
|Родри
|4
|пз
|Мартин Субименди
|21
|пз
|Микель Оярсабаль
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|пз
|Ферран Торрес
|нп
|Айосе Перес
|вр
|Икер Альварес
|15
|зщ
|Мойзес Сан Николас
|5
|зщ
|Макс Льовера
|3
|зщ
|Марк Валес
|22
|зщ
|Кристиан Гарсия
|17
|пз
|Жоан Сервос
|14
|пз
|Жорди Алаез
|3
|пз
|Джоэль Гиллен
|6
|пз
|Эрик Валес
|7
|нп
|Марк Пужоль
|10
|нп
|Рикард Фернандес
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0