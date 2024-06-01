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Испания - Андорра 05 Июня прямая трансляция

05 Июня 2024 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Испания
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Андорра, которое состоится 05 Июня 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Андорра
1ИспанияврДавид Райя
22ИспаниязщХесус Навас
5ИспаниязщРобен Ле Норман
2ИспаниязщМарк Кукурелья
26ИспанияпзПау Кубарси
16Испанияпз Родри
4ИспанияпзМартин Субименди
21ИспанияпзМикель Оярсабаль
ИспанияпзФермин Лопес Мартин
ИспанияпзФерран Торрес
ИспаниянпАйосе Перес
АндорраврИкер Альварес
15АндорразщМойзес Сан Николас
5АндорразщМакс Льовера
3АндорразщМарк Валес
22АндорразщКристиан Гарсия
17АндоррапзЖоан Сервос
14АндоррапзЖорди Алаез
3АндоррапзДжоэль Гиллен
6АндоррапзЭрик Валес
7АндорранпМарк Пужоль
10АндорранпРикард Фернандес
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания3 : 3
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания0 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турИспания3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур1 : 3Испания
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур0 : 1Испания
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 0Андорра
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Андорра
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турАндорра0 : 2
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 0Андорра
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур4 : 0Андорра

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