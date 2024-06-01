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Мексика - Уругвай 06 Июня прямая трансляция

06 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Мексика
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Уругвай, которое состоится 06 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Уругвай
История личных встреч
03.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мексика0 : 3Уругвай
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика1 : 4Уругвай
06.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа C Мексика3 : 1Уругвай
13.07.2011 Кубок Америки Группа C. 3-й тур Уругвай1 : 0Мексика
22.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Мексика0 : 1Уругвай
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика1 : 0
17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 2
15.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 0
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика3 : 3
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уругвай
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Уругвай
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай3 : 0
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 2Уругвай
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай2 : 0

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