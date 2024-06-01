Мексика - Уругвай 06 Июня прямая трансляция
06 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Уругвай, которое состоится 06 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Уругвай
История личных встреч
|03.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|08.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 4
|06.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа C
|3 : 1
|13.07.2011
|Кубок Америки
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|22.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0