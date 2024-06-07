Чехия - Мальта 07 Июня прямая трансляция
07 Июня 2024 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Чехия
Мальта
Главные тренеры
|Иван Гашек
|Микеле Марколини
История личных встреч
|27.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|6 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 11-й тур
|1 : 4
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0