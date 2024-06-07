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Чехия - Мальта 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Чехия
Мальта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Мальта, которое состоится 07 Июня 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Мальта
Главные тренеры
ЧехияИван Гашек
ИталияМикеле Марколини
История личных встреч
27.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Чехия6 : 0Мальта
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 11-й турМальта1 : 4Чехия
12.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 3-й турЧехия3 : 1Мальта
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЧехия2 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 2Чехия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й турЧехия3 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Чехия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турЧехия1 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиМальта0 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиМальта2 : 2
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур2 : 0Мальта
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турМальта1 : 3
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур4 : 0Мальта

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